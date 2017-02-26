Таски полностью восстановился, у Ананидзе - небольшое растяжение мышц бедра

Сегодня в товарищеском матче "Спартака" против "Сарпсборга 08" (1:0) впервые за три месяца в стартовый состав попал защитник Сердар Таски. Как сообщает официальный сайт красно-белых немецкий футболист летал в Рим на контрольное медобследование, которое подтвердило, что он полностью восстановился после травмы колена.

Таски занимался по индивидуальной программе на первых двух сборах, и не принимал участия в товарищеских встречах. В текущем сезоне чемпионата России немец провел 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также сообщается, что полузащитник Джано Ананидзе прошел углубленное медобследование, показавшее, что у игрока перегрузка и небольшое растяжение мышц бедра. На счету грузинского футболиста 4 гола и голевая передача в 11 матчах чемпионата России.

Первый матч в национальном первенстве после зимнего перерыва красно-белые проведут 5 марта с "Краснодаром". На данный момент "Спартак" идет на первом месте в турнирной таблице.