Таски покинул "Спартак" по истечении контракта

"Спартак" на официальном сайте объявил, что защитник Сердар Таски покинул клуб. Сегодня, 30 июня, истек срок действия контракта игрока.

"ФК "Спартак-Москва" благодарит Сердара за вклад в победы красно-белых и желает ему успехов в дальнейшей карьере!", – говорится в сообщении клуба.

Таски выступал за красно-белых с августа 2013 года. За это время он провел 85 матчей, забив 3 мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны.

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