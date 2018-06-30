Таски покинул "Спартак" по истечении контракта

"Спартак" на официальном сайте объявил, что защитник Сердар Таски покинул клуб. Сегодня, 30 июня, истек срок действия контракта игрока.
"ФК "Спартак-Москва" благодарит Сердара за вклад в победы красно-белых и желает ему успехов в дальнейшей карьере!", – говорится в сообщении клуба.
Таски выступал за красно-белых с августа 2013 года. За это время он провел 85 матчей, забив 3 мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны.
Таблица переходов РФПЛ //
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-06-30-serdar_taski_khochu_poblagodarit_vsyu_spartakovskuyu_semyu/