Таски отказался от перехода в один из клубов АПЛ

Защитник "Спартака" Сердар Таски не принял предложение одного из клубов АПЛ. Об этом сообщил источник, близкий к футболисту. Несмотря на это, игрок, который перешел в состав красно-белых летом 2013 года, не теряет надежд покинуть команду.

– "На прошлой неделе у Таски было предложение от одного из английских клубов, но по каким-то причинам оно не устроило игрока. На данный момент он не отказывается от желания покинуть "Спартак", но предложений от других клубов нет, – приводит ТАСС слова источника.