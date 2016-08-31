16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Таски отказался от перехода в один из клубов АПЛ

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Защитник "Спартака" Сердар Таски не принял предложение одного из клубов АПЛ. Об этом сообщил источник, близкий к футболисту. Несмотря на это, игрок, который перешел в состав красно-белых летом 2013 года, не теряет надежд покинуть команду.

– "На прошлой неделе у Таски было предложение от одного из английских клубов, но по каким-то причинам оно не устроило игрока. На данный момент он не отказывается от желания покинуть "Спартак", но предложений от других клубов нет, – приводит ТАСС слова источника.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3579575

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