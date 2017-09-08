Таски и Зе Луиш не сыграют с "Рубином"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что защитник Сердар Таски и форвард Зе Луиш не смогут принять участие в завтрашнем матче с "Рубином". У немца микротравма приводящей мышцы, а у нападающего из Кабо-Верде травма прямой мышцы живота.
Также не тренируются с командой полузащитники, повредившие "кресты": Артем Тимофеев (он вернется из Италии 10 сентября и на следующий день приступит к реабилитации) и Роман Зобнин. (Филипп ПАПЕНКОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)
Встреча 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" состоится завтра, 9 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.
Jean4
С Таски уже давно все понятно - его родной клуб фк "лазарет". Потому то и нужен был хороший ЦЗ, почему не купили, не понятно.
17:28
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А костылей на всех хватит? Или один другого будет возить на коляске?
17:23