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17:17 | Футбол — РФПЛ

Таски и Зе Луиш не сыграют с "Рубином"

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Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что защитник Сердар Таски и форвард Зе Луиш не смогут принять участие в завтрашнем матче с "Рубином". У немца микротравма приводящей мышцы, а у нападающего из Кабо-Верде травма прямой мышцы живота.

Также не тренируются с командой полузащитники, повредившие "кресты": Артем Тимофеев (он вернется из Италии 10 сентября и на следующий день приступит к реабилитации) и Роман Зобнин. (Филипп ПАПЕНКОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)

Встреча 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" состоится завтра, 9 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

С Таски уже давно все понятно - его родной клуб фк "лазарет". Потому то и нужен был хороший ЦЗ, почему не купили, не понятно.

17:28

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А костылей на всех хватит? Или один другого будет возить на коляске?

17:23