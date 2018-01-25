Таски и Боккетти тренировались по индивидуальной программе из-за распределения нагрузок

"Спартак" провел первую тренировку на втором сборе в Марбелье, сообщает официальный сайт клуба. Полузащитник Артем Тимофеев, который восстанавливается после операции, занимался в тренажерном зале.

На поле по индивидуальному плану работали Джано Ананидзе и Георгий Тигиев, также продолжающие реабилитацию.

Во время пробежки к ним также присоединились Сердар Таски и Сальваторе Боккетти. Отмечается, что у футболистов все в порядке со здоровьем – было принято решение распределять нагрузки. В ближайшие дни защитники вернутся в общую группу.

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