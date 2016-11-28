Таски и Ананидзе вернулись в общую группу "Спартака"

Сегодня "Спартак" провел тренировку на своей базе в Тарасовке. Как сообщает пресс-служба клуба, сначала было теоретическое занятие, а затем футболисты вышли на поле. Игроки выполнили разминку, и под руководством Массимо Карреры проделали различные упражнения на технику и тактику.

Защитник Сердар Таски и полузащитник Джано Ананидзе вернулись в общую группу и работали на равных со всеми. Защитник Сальваторе Боккетти занимался по индивидуальной программе. Нападающий Зе Луиш продолжает курс лечения.

Также с основным составом "Спартака" работал защитник "Спартака-2" Александр Пуцко, а также игроки дубля Александр Ломовицкий и Никита Киселев.