Ташаев забил первый гол "Спартака" в 2019 году

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев открыл счет в контрольном матче против ташкентского "Локомотива"​ в Дубае (ОАЭ). 24-летний российский хавбек на 7-й минуте игры воспользовался ошибкой голкипера соперника и точно пробил в ближний угол.

На 9-й минуте "Локомотив" сравнял счет, а на 13-й футболисты ташкентской команды вышли вперед – 2:1.

"Спартак" – "Локомотив": контрольный матч, онлайн-трансляция, 16 января, начало – в 14.00 (мск).