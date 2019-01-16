14:14 | Футбол — РПЛ

Ташаев забил первый гол "Спартака" в 2019 году

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Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев открыл счет в контрольном матче против ташкентского "Локомотива"в Дубае (ОАЭ). 24-летний российский хавбек на 7-й минуте игры воспользовался ошибкой голкипера соперника и точно пробил в ближний угол.

На 9-й минуте "Локомотив" сравнял счет, а на 13-й футболисты ташкентской команды вышли вперед – 2:1.

"Спартак" – "Локомотив": контрольный матч, онлайн-трансляция, 16 января, начало – в 14.00 (мск).

 

Спартак - Локомотив Тш

 

 

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