Ташаев забил первый гол "Спартака" в 2019 году

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев открыл счет в контрольном матче против ташкентского "Локомотива" в Дубае (ОАЭ). 24-летний российский хавбек на 7-й минуте игры воспользовался ошибкой голкипера соперника и точно пробил в ближний угол.
На 9-й минуте "Локомотив" сравнял счет, а на 13-й футболисты ташкентской команды вышли вперед – 2:1.
"Спартак" – "Локомотив": контрольный матч, онлайн-трансляция, 16 января, начало – в 14.00 (мск).
Первый гол "Спартака" в 2019-м забил Ташаев! pic.twitter.com/gKmkxab5BD– СЭ Спартак (@spartak_se) 16 января 2019 г.
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