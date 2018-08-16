Ташаев выплатил "Динамо" 110 миллионов рублей

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев выплатил "Динамо" отступные в размере 110 289 150 рублей (1,5 миллиона евро), следует из материалов дела, рассмотренного Арбитражным судом Москвы. Перевод был осуществлен 25 июля.

Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивное общества (ВФСО) "Динамо" (акционер футбольного клуба "Динамо"), требовавшего признать незаконным пункт об отступных в контракте Ташаева, который в июле подписал соглашение со "Спартаком".

Ранее сообщалось, что в контракте Ташаева с "Динамо" была опция, согласно котрой игрок мог перейти в другой клуб за 1,5 миллиона евро. Отмечается, что, несмотря на согласие с данным пунктом договора, московский клуб не стал возвращать деньги, полученные от Ташаева в качестве компенсации.

- Суд констатирует, что согласно материалам дела сумма компенсации в предусмотренном договором размере и в установленные договором сроки (абз 1 п 18.1.) была выплачена работником (Ташаевым Александром Михайловичем) в пользу работодателя, - говорится в полном тексте решения суда. - При этом, материалами дела установлено, что работодатель направил Ташаеву А. М. реквизиты для перечисления денежных средств и 25.07.18 принял денежные средства в сумме 110 289 150 рублей от работника Ташаева А. М. без возражений. Указанные денежные средства работодатель работнику не возвратил в связи с несогласием с оспариваемым пунктом Трудового договора.

Как отмечается в материалах суда, "Динамо" настаивает на том, что трудовой договор с Ташаевым в спорной части был заключен без принятия соответствующего решения совета директоров клуба. Суд же установил, что для включения данного условия в трудовой договор одобрения совета директоров не требовалось. Также суд признал обоснованным довод стороны Ташаева о том, что к игроку не могут быть применены спортивные или иные санкции.

Ташаев выступал за основной состав "Динамо" с 2014 года, проведя за бело-голубых 83 матча и забив 11 мячей. Первую официальную игру за "Спартак" 24-летний хавбек провел в конце июля.

"Динамо": клуб просит наложить спортивные санкции на Ташаева //

Арбитражный суд Москвы признал законным пункт об отступных в контракте Ташаева с "Динамо"

