Ташаев – в атаке "Динамо", Нигматуллин – в воротах "Амкара"

Стали известны составы команд на матч 18-го тура чемпионата России "Амкар" – "Динамо". В составе бело-гоулбых с первых минут на поле выйдет полузащитник Александр Ташаев. Место в воротах пермяков займет Артур Нигматуллин. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Соснин, Сапета, Ташаев, Терехов, Соу, Луценко;

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эзатолахи.

Трансляция матча "Амкар" – "Динамо"