Ташаев – в атаке "Динамо", Нигматуллин – в воротах "Амкара"

Стали известны составы команд на матч 18-го тура чемпионата России "Амкар" – "Динамо". В составе бело-гоулбых с первых минут на поле выйдет полузащитник Александр Ташаев. Место в воротах пермяков займет Артур Нигматуллин. Полностью составы команд выглядят следующим образом:
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Соснин, Сапета, Ташаев, Терехов, Соу, Луценко;
"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эзатолахи.
Трансляция матча "Амкар" – "Динамо"
Составы команд на матч #АмкарДинамо– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 ноября 2017 г.
Статистика: https://t.co/wdgatfo46c pic.twitter.com/SW86R3oyWN