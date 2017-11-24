16:35 | Футбол — РФПЛ

Ташаев – в атаке "Динамо", Нигматуллин – в воротах "Амкара"


Стали известны составы команд на матч 18-го тура чемпионата России "Амкар""Динамо". В составе бело-гоулбых с первых минут на поле выйдет полузащитник Александр Ташаев. Место в воротах пермяков займет Артур Нигматуллин. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Соснин, Сапета, Ташаев, Терехов, Соу, Луценко;

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эзатолахи.

Трансляция матча "Амкар" – "Динамо"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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