20:29 | Футбол — РПЛ

Ташаев рассказал, с кем больше всего общается в "Спартаке"


Полузащитник "Спартака"  Александр Ташаев признался, что хорошо общается с хавбеком красно-белых Романом Зобниным и защитником Георгием Джикией

- Больше всего общаюсь с Ромой, даже читал, что мы очень похожи, - сказал Ташаев в интервью клубной пресс-службе. - Еще меня очень хорошо принял Джикия. Он веселый и очень ответственный парень. 

Он также заявил, что хочет показать свои силы огромной армии болельщиков "Спартака"

Болельщики? Слышал, как меня приветствовали в матче с "Оренбургом". Меня хорошо встретили, отдельная благодарность им за это, - сказал Ташаев

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https://spartak.com/videos/20668719/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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