Ташаев рассказал, с кем больше всего общается в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев признался, что хорошо общается с хавбеком красно-белых Романом Зобниным и защитником Георгием Джикией.

- Больше всего общаюсь с Ромой, даже читал, что мы очень похожи, - сказал Ташаев в интервью клубной пресс-службе. - Еще меня очень хорошо принял Джикия. Он веселый и очень ответственный парень.

Он также заявил, что хочет показать свои силы огромной армии болельщиков "Спартака".

Болельщики? Слышал, как меня приветствовали в матче с "Оренбургом". Меня хорошо встретили, отдельная благодарность им за это, - сказал Ташаев.

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