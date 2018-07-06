Ташаев провел первую тренировку в "Спартаке"

"Спартак" провел первую тренировку в австрийском Филлахе. Занятие состоялось на стадионе "Спортплатц Филлах Фелкендорф".

Вместе с красно-белыми первое занятие провел новичок Александр Ташаев, который сегодня подписал контракт со "Спартаком" и вечером прибыл в Филлах.



Перед началом тренировки Массимо Каррера представил новичка партнерам.



Пятничная тренировка носила восстановительный характер и включала в себя разминку, пробежки и растяжку. В общей сложности занятие продлилось около часа.

На завтра у "Спартака" запланировано две тренировки.