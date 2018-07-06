Ташаев провел первую тренировку в "Спартаке"

"Спартак" провел первую тренировку в австрийском Филлахе. Занятие состоялось на стадионе "Спортплатц Филлах Фелкендорф".
📰 Александр Ташаев присоединился к #Спартак’у– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 июля 2018 г.
"Рад всех приветствовать. Постараюсь не подвести. Буду работать на максимуме", - сказал Ташаев.
📍 Подробнее о первом дне в Австрии 🇦🇹👉🏻 https://t.co/9Urjy5qxpT#КрасноБелыеВАвстрии #Spartak pic.twitter.com/HbG3iAx561
Вместе с красно-белыми первое занятие провел новичок Александр Ташаев, который сегодня подписал контракт со "Спартаком" и вечером прибыл в Филлах.
Перед началом тренировки Массимо Каррера представил новичка партнерам.
Пятничная тренировка носила восстановительный характер и включала в себя разминку, пробежки и растяжку. В общей сложности занятие продлилось около часа.
На завтра у "Спартака" запланировано две тренировки.