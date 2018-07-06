21:58 | Футбол — РФПЛ

Ташаев провел первую тренировку в "Спартаке"


"Спартак" провел первую тренировку в австрийском Филлахе. Занятие состоялось на стадионе "Спортплатц Филлах Фелкендорф".  

Вместе с красно-белыми первое занятие провел новичок Александр Ташаев, который сегодня подписал контракт со "Спартаком" и вечером прибыл в Филлах.

Перед началом тренировки Массимо Каррера представил новичка партнерам. 

Пятничная тренировка носила восстановительный характер и включала в себя разминку, пробежки и растяжку. В общей сложности занятие продлилось около часа. 

На завтра у "Спартака" запланировано две тренировки.

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