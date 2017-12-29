14:52 | Футбол — РФПЛ

Ташаев продлил контракт с "Динамо"

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Полузащитник Александр Ташаев продлил соглашение с московским "Динамо", сообщает клубная пресс-служба. Сроки и детали нового контракта не сообщаются.

Ранее в СМИ писали о том, что 23-летний игрок входит в сферу интересов "Спартака".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ташаев провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13212

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КОММЕНТАРИИ (7)
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РусскийФракиец

Ну нет так нет)

18:08

fcsmfan

Да ладно? Неужто Динамо впервые смогло переподписать игрока и не отпустить бесплатно?! Наверное, не очень-то и хотели в других клубах

17:13

maslo

Красавчик! Не продался , как Зобнин. Как игрок уже уровень сборной. Надеюсь увидеть в команде на 2018году. Фортуна улыбнется!!!!!!

16:40

Островзаячий

Укрепляются перед переходными играми.

15:52

echo2011

Решили срубить бабло за переход в "Спартак". Действительно,сколько же можно игроков раздавать бесплатно?

15:46

egoshin-alex

Ташаев поумнее вас обоих, идиоты. Спартак, оказывается, у них лучше! Чем!???

15:39

ustin007

А как же Спартак ведь Спартак намного лучше!!!

15:31