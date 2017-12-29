Ташаев продлил контракт с "Динамо"

Полузащитник Александр Ташаев продлил соглашение с московским "Динамо", сообщает клубная пресс-служба. Сроки и детали нового контракта не сообщаются.
Ранее в СМИ писали о том, что 23-летний игрок входит в сферу интересов "Спартака".
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ташаев провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Александр Ташаев продлил соглашение с бело-голубыми! #fcdmhttps://t.co/rtOoYwrzeA pic.twitter.com/R8OSMo2qR5– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 29 декабря 2017 г.
РусскийФракиец
Ну нет так нет)
18:08
fcsmfan
Да ладно? Неужто Динамо впервые смогло переподписать игрока и не отпустить бесплатно?! Наверное, не очень-то и хотели в других клубах
17:13
maslo
Красавчик! Не продался , как Зобнин. Как игрок уже уровень сборной. Надеюсь увидеть в команде на 2018году. Фортуна улыбнется!!!!!!
16:40
Островзаячий
Укрепляются перед переходными играми.
15:52
echo2011
Решили срубить бабло за переход в "Спартак". Действительно,сколько же можно игроков раздавать бесплатно?
15:46
egoshin-alex
Ташаев поумнее вас обоих, идиоты. Спартак, оказывается, у них лучше! Чем!???
15:39
ustin007
А как же Спартак ведь Спартак намного лучше!!!
15:31