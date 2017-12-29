Ташаев продлил контракт с "Динамо"

Полузащитник Александр Ташаев продлил соглашение с московским "Динамо", сообщает клубная пресс-служба. Сроки и детали нового контракта не сообщаются.

Ранее в СМИ писали о том, что 23-летний игрок входит в сферу интересов "Спартака".

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ташаев провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.