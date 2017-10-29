Ташаев не смог реализовать пенальти в матче против "Тосно"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев не смог реализовать пенальти в матче 15-го тура чемпионата России против "Тосно". Футболист пробил в правый угол, вратарь тосненцев Давид Юрченко намертво забрал мяч.
Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев не смог реализовать пенальти в матче 15-го тура чемпионата России против "Тосно". Футболист пробил в правый угол, вратарь тосненцев Давид Юрченко намертво забрал мяч.
DmitrSPb
а где комментарий Боброва?
15:58
novic
Липняк стопроцентный. Как правило такие и не забиваются.
15:50
Чупа-чупас
Чего не было, того и не случилось.
15:39