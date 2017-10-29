15:22 | Футбол — РФПЛ

Ташаев не смог реализовать пенальти в матче против "Тосно"

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Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев не смог реализовать пенальти в матче 15-го тура чемпионата России против "Тосно". Футболист пробил в правый угол, вратарь тосненцев Давид Юрченко намертво забрал мяч.

Трансляция матча "Динамо" - "Тосно"

 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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DmitrSPb

а где комментарий Боброва?

15:58

novic

Липняк стопроцентный. Как правило такие и не забиваются.

15:50

Чупа-чупас

Чего не было, того и не случилось.

15:39