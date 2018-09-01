Ташаев и Ещенко полетели со "Спартаком" в Санкт-Петербург

"Спартак" вылетел в Санкт-Петербург, где завтра состоится матч 6-го тура РПЛ против "Зенита". В северную столицу отправились 22 игрока, включая защитника Андрея Ещенко и хавбека Александра Ташаева, восстановившихся после повреждений.

Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

"Зенит" - "Спартак", чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)Все о чемпионате России - здесь

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