Ташаев и Ещенко полетели со "Спартаком" в Санкт-Петербург

"Спартак" вылетел в Санкт-Петербург, где завтра состоится матч 6-го тура РПЛ против "Зенита". В северную столицу отправились 22 игрока, включая защитника Андрея Ещенко и хавбека Александра Ташаева, восстановившихся после повреждений.
Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
🛩 #НаПитер– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 сентября 2018 г.
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Главный тренер Массимо Каррера включил в состав делегации 22 футболиста.
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"Зенит" - "Спартак", чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)Все о чемпионате России - здесь
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-09-01-v_peterburg_letyat_22_igroka/