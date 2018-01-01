Таш Саркисян: "Восприятие "Спартака" как избранной команды всегда веселит"

Продюсер и известный болельщик "Локомотива" Таш Саркисян признался, что всегда больше всего радуется победам над "Спартаком". Также он рассказал, что больше всего впечатляет его в болельщиках красно-белых.

– Какой победе в сезоне радовались больше всего?

– Над "Спартаком". Всегда с большим удовольствием смотрю, как дергают этот клуб.

– Ненавидите его?

– Да нет. Большинство друзей – болельщики "Спартака", а не "Локомотива". За "Спартак" болеет много крутых людей. Но вот это особое отношение к своей команде, восприятие ее как избранной – всегда немного веселит. Еще биполярное отношение. Шугание из огня в полымя – от победы до проигрыша. Такой эмоциональный надрыв со стороны забавен.