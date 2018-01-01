12:43 | Футбол — РФПЛ

Таш Саркисян: "Восприятие "Спартака" как избранной команды всегда веселит"

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Продюсер и известный болельщик "Локомотива" Таш Саркисян признался, что всегда больше всего радуется победам над "Спартаком". Также он рассказал, что больше всего впечатляет его в болельщиках красно-белых.

Какой победе в сезоне радовались больше всего?

– Над "Спартаком". Всегда с большим удовольствием смотрю, как дергают этот клуб.

– Ненавидите его?

– Да нет. Большинство друзей – болельщики "Спартака", а не "Локомотива". За "Спартак" болеет много крутых людей. Но вот это особое отношение к своей команде, восприятие ее как избранной – всегда немного веселит. Еще биполярное отношение. Шугание из огня в полымя – от победы до проигрыша. Такой эмоциональный надрыв со стороны забавен.

Дополнительная информация

https://www.eurosport.ru/football/story_sto6458378.shtml

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КОММЕНТАРИИ (21)
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ФанТема

ответ цскамакс а я коней терпеть не могу

18:06

der sad

ыыы, забавный лохопед, такая уж у него судьба - радоваться победам над Спартаком, сам то талантом обделен, вот и пытается выделяться за счет известной команды

17:11

crazysun78

Больше всего радует победа над командой, восприятие избранности которой забавляет... логично, че...

16:44

ЗЮК~

...особое отношение к своей команде...Редкостная глупость.А у него не особое отношение к Локомотиву,или у него ко всем клубам одинаковое отношение?Пример классического дебилушки,который ненавидит Спартак,но не может жить без упоминания о нём.

16:15

snapdragon625

выиграют раз в 5 лет с помощью судейки,а гонору то,привет от Адриано и Антохи в Суперкубке,проводница чаю)

16:14

panzerk

не многовато обсуждений мнение чувака в юбке ?

16:06

Lennon

А меня позабавит, когда его качнет в сторону! Интересно будет посмотреть на него, работающего водителем электропоездов в Армении! Больше нечего публиковать, а, газета?!

15:11

Семь ветров

Ааа, это тот самый чудак который камеди пытался вести наряжаясь каждый выпуск в какие то странные одежды. Ну понятно, очень авторитетное заявление))

14:37

Семь ветров

Широко известный в узких кругах, какой то Саркисян... Вот помню Баринова как болельщика Локомотива, нет вопросов, а это то кто? )) Хотя его похмельный синдром приколен в своем проявлении))

14:33

Serenky25

Это пилят кыто?

14:22

Igrok Igorek

Его не выдержала даже Канделаки. О чем уж тут говорить...

14:02

King’s Bounty 1

А что думают Ара Тамасян и Эдик Поносян ?

13:59

alex-ls

если не любит спартак - то зачем о нем постоянно говорить? это болезнь!

13:27

Lars Berger

Это проводник какой-то адлерский?!

13:27

цскамакс

не люблю спортак

13:24

ФанТема

Это что за кекс вылез. Он даже не знает как всю жизнь называют паровоз < пятое колесо в телеге> всю жизнь в первой лиге торчали ,вылезли из первой лиги и голос прорезался. Пятое колесо и есть ПЯТОЕ

13:12

H2C5OH

Если не ошибаюсь, это первый ведущий комеди. Но дело не в этом. Сказал то все верно.

13:10

alex-ls

что это за нечто? первый раз слышу

13:08

King’s Bounty 1

Ару не знаю, кому он известен ? И вообще пусть фапит на Котайк или Арарат !

13:06

oze11

да не, всё по делу сказал, особенно про восприятие. Оно и вправду забавляет

12:53

Raiffeisen

– Какой победе в сезоне радовались больше всего? – Над "Спартаком". Всегда с большим удовольствием смотрю, как дергают этот клуб. А потом дрочу весь сезон на эту победу.

12:49