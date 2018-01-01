Таш Саркисян: "Восприятие "Спартака" как избранной команды всегда веселит"

Продюсер и известный болельщик "Локомотива" Таш Саркисян признался, что всегда больше всего радуется победам над "Спартаком". Также он рассказал, что больше всего впечатляет его в болельщиках красно-белых.
– Какой победе в сезоне радовались больше всего?
– Над "Спартаком". Всегда с большим удовольствием смотрю, как дергают этот клуб.
– Ненавидите его?
– Да нет. Большинство друзей – болельщики "Спартака", а не "Локомотива". За "Спартак" болеет много крутых людей. Но вот это особое отношение к своей команде, восприятие ее как избранной – всегда немного веселит. Еще биполярное отношение. Шугание из огня в полымя – от победы до проигрыша. Такой эмоциональный надрыв со стороны забавен.
ФанТема
ответ цскамакс а я коней терпеть не могу
18:06
der sad
ыыы, забавный лохопед, такая уж у него судьба - радоваться победам над Спартаком, сам то талантом обделен, вот и пытается выделяться за счет известной команды
17:11
crazysun78
Больше всего радует победа над командой, восприятие избранности которой забавляет... логично, че...
16:44
ЗЮК~
...особое отношение к своей команде...Редкостная глупость.А у него не особое отношение к Локомотиву,или у него ко всем клубам одинаковое отношение?Пример классического дебилушки,который ненавидит Спартак,но не может жить без упоминания о нём.
16:15
snapdragon625
выиграют раз в 5 лет с помощью судейки,а гонору то,привет от Адриано и Антохи в Суперкубке,проводница чаю)
16:14
panzerk
не многовато обсуждений мнение чувака в юбке ?
16:06
Lennon
А меня позабавит, когда его качнет в сторону! Интересно будет посмотреть на него, работающего водителем электропоездов в Армении! Больше нечего публиковать, а, газета?!
15:11
Семь ветров
Ааа, это тот самый чудак который камеди пытался вести наряжаясь каждый выпуск в какие то странные одежды. Ну понятно, очень авторитетное заявление))
14:37
Семь ветров
Широко известный в узких кругах, какой то Саркисян... Вот помню Баринова как болельщика Локомотива, нет вопросов, а это то кто? )) Хотя его похмельный синдром приколен в своем проявлении))
14:33
Serenky25
Это пилят кыто?
14:22
Igrok Igorek
Его не выдержала даже Канделаки. О чем уж тут говорить...
14:02
King’s Bounty 1
А что думают Ара Тамасян и Эдик Поносян ?
13:59
alex-ls
если не любит спартак - то зачем о нем постоянно говорить? это болезнь!
13:27
Lars Berger
Это проводник какой-то адлерский?!
13:27
цскамакс
не люблю спортак
13:24
ФанТема
Это что за кекс вылез. Он даже не знает как всю жизнь называют паровоз < пятое колесо в телеге> всю жизнь в первой лиге торчали ,вылезли из первой лиги и голос прорезался. Пятое колесо и есть ПЯТОЕ
13:12
H2C5OH
Если не ошибаюсь, это первый ведущий комеди. Но дело не в этом. Сказал то все верно.
13:10
alex-ls
что это за нечто? первый раз слышу
13:08
King’s Bounty 1
Ару не знаю, кому он известен ? И вообще пусть фапит на Котайк или Арарат !
13:06
oze11
да не, всё по делу сказал, особенно про восприятие. Оно и вправду забавляет
12:53
Raiffeisen
– Какой победе в сезоне радовались больше всего? – Над "Спартаком". Всегда с большим удовольствием смотрю, как дергают этот клуб. А потом дрочу весь сезон на эту победу.
12:49