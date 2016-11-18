14:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тарханов вместе с "Уралом" принял участие в Mannequin Challenge

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Игроки и тренерский штаб "Урала" приняли участие во флешмобе Mannequin Challenge. В ролике снялся и новый наставник команды Александр Тарханов, для которого предстоящий матч 14-го тура премьер-лиги против "Краснодара" станет первым после возвращения в Екатеринбург.

Суть набирающего популярность флешмоба заключается в том, что люди должны застыть в одном положении, пока камера их снимает.

Сборная Mannequin Challenge. Варди, Роналду и другие

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

Хи-хи да ха-ха. ФНЛ светит, а они развлекаются. Ни игры, ни команды

14:35

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