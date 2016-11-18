Тарханов вместе с "Уралом" принял участие в Mannequin Challenge

Игроки и тренерский штаб "Урала" приняли участие во флешмобе Mannequin Challenge. В ролике снялся и новый наставник команды Александр Тарханов, для которого предстоящий матч 14-го тура премьер-лиги против "Краснодара" станет первым после возвращения в Екатеринбург.
Суть набирающего популярность флешмоба заключается в том, что люди должны застыть в одном положении, пока камера их снимает.
Сборная Mannequin Challenge. Варди, Роналду и другие
#MannequinChallenge в исполнении #ФКУрал. Полная версия #эстафетаостановивремя pic.twitter.com/jOkCWhLlXB– ФК Урал (@FCURAL) 18 ноября 2016 г.
sailor1990
Хи-хи да ха-ха. ФНЛ светит, а они развлекаются. Ни игры, ни команды
14:35