Тарханов уверен, что уход Скрипченко не связан с матчем "Урал" - "Терек"

Бывший главный тренер и советник президента "Урала" Александр Тарханов не видит связи с отставкой Вадима Скрипченко с поста наставника команды и матчем екатеринбуржцев с "Тереком" (1:4). Напомним, что по ходу игры, состоявшейся 30 октября, была зафиксирована подозрительная активность букмекеров. Эта игра стала последней для Скрипченко во главе "Урала".

- Это ерунда, здесь нет связи, - цитирует ТАСС Тарханова. - Перед сезоном "Урал" сильно изменился, пришло много молодых игроков, поэтому есть проблемы. Не стоит связывать данную ситуацию и с уходом из клуба Гончаренко.

Отметим, что предшественник Скрипченко - Виктор Гончаренко - также покинул команду после игры с "Тереком" в августе 2015 года. Перед ней также были зафиксированы подозрительные ставки на победу грозненцев, однако поединок завершился вничью - 3:3.