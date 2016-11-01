Тарханов уверен, что уход Скрипченко не связан с матчем "Урал" - "Терек"

Бывший главный тренер и советник президента "Урала" Александр Тарханов не видит связи с отставкой Вадима Скрипченко с поста наставника команды и матчем екатеринбуржцев с "Тереком" (1:4). Напомним, что по ходу игры, состоявшейся 30 октября, была зафиксирована подозрительная активность букмекеров. Эта игра стала последней для Скрипченко во главе "Урала".
- Это ерунда, здесь нет связи, - цитирует ТАСС Тарханова. - Перед сезоном "Урал" сильно изменился, пришло много молодых игроков, поэтому есть проблемы. Не стоит связывать данную ситуацию и с уходом из клуба Гончаренко.
Отметим, что предшественник Скрипченко - Виктор Гончаренко - также покинул команду после игры с "Тереком" в августе 2015 года. Перед ней также были зафиксированы подозрительные ставки на победу грозненцев, однако поединок завершился вничью - 3:3.
казах, болеющий за спартак
так тарханов сам то сдавал матчи в середине девностых
13:45
serenky25
Очень люблю читать разговор по пятницам. Из последнего интервью Виктора Нечаева. "Недоказуемо" - любимое словечко Коли Дроздецкого. Он, правда, шепелявил, и получалось смешно: "Недокафуемо". Иногда после пьянок ему говорили: "Коля, тебя же засекли!" А он плечами пожимал: "Недокафуемо".
12:54
arbitr
Конечно, не с матчем. А с тем, что было вокруг матча!
12:50