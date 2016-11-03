Тарханов попрощался с футболистами и персоналом "Славии"

Тренер детской школы "Славии" Николай Николов рассказал, что в клубе тепло попрощались с главным тренером Александром Тархановым, принявшем решением вернуться в "Урал". Напомним, что 62-летний российский специалист работал в болгарском клубе с 2015 года, под его руководством клуб спустя 20 лет вернулся в еврокубки.

- Александр Федорович тепло попрощался с командой, все его поблагодарили за работу и время, проведенное в "Славии", - сказал Николов. - Впервые за многие годы он вывел "Славию" в еврокубки. В клубе Тарханову пожелали удачи в "Урале". В Болгарии о нем останутся только хорошие воспоминания. (Сергей АСТАХОВ)