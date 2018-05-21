Тарханов переведен на должность советника президента "Урала" по спортивной части

Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов переведен на должность советника президента клуба по спортивной части, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. Отмечается, что теперь 63-летний специалист будет курировать вопросы селекции, развития молодежного и детского футбола.

Ранее "Урал" объявил о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды.

Александр Тарханов, возглавлявший "Урал" в минувшем сезоне, переведен на должность советника президента клуба по спортивной части и будет курировать вопросы селекции, развития молодежного и детского футбола нашего клуба. pic.twitter.com/TWFNoFlEKW – ФК Урал (@FCURAL) 21 мая 2018 г.

Григорий Иванов: "Сегодня у Тарханова операция. На восстановление уйдет четыре месяца"