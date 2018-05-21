14:05 | Футбол — РФПЛ

Тарханов переведен на должность советника президента "Урала" по спортивной части


Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов  переведен на должность советника президента клуба по спортивной части, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. Отмечается, что теперь 63-летний специалист будет курировать вопросы селекции, развития молодежного и детского футбола.

Ранее "Урал" объявил о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды. 

Григорий Иванов: "Сегодня у Тарханова операция. На восстановление уйдет четыре месяца"

 

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