Тарханов останется в "Урале" на следующий сезон

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что главный тренер команды Александр Тарханов продолжит свою работу в следующем сезоне. Как ранее отмечал сам 62-летний наставник, его соглашение с клубом из Екатеринбурга рассчитано еще на полтора года. Напомним, что Тарханов возглавил "Урал" в ноябре 2016-го, вернувшись в команду из болгарской "Славии".

- Тарханов работает в нашем клубе и остается работать дальше, у него контракт. У нас вообще никаких вопросов по нему не возникает, мы давно вместе работаем, все хорошо, - цитирует Иванова "Р-Спорт".