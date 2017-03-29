Тарханов не включил Аршавина в пятерку лучших игроков чемпионатов России

К 25-летнему юбилею чемпионата России "СЭ" провел масштабное голосование и определил лучшего игрока в истории турнира. Им стал многолетний капитан сборной и трехкратный чемпион страны в составе "Зенита" Андрей Аршавин.
В нашем проекте приняли участие 10 тренеров, каждый назвал свою пятерку лучших. Вот какой выбор сделал главный тренер "Урала" Александр Тарханов: 1. Акинфеев. 2. Титов. 3. Игнашевич. 4. Лоськов. 5. Цымбаларь.
tigana.1982
А есть те кто считает Тарханова специалистом!? Договорщик он, а не специалист!
11:02
ВеликийПашаБуре
Он ему гол израилю с 2006-го простить не может.
10:49
Ботаникум
Островзаячий ----- Тарханыч, скорее, КРЮЧКОНОСЫЙ и не гундосый, а несколько ЗАНУДЛИВЫЙ, плюс любитель повторять окончания некоторых фраз.
10:46
Slim Taller
Все эти выборы лучшего носят отпечаток условности.Тарханов не лучших выбирал,а наиболее ему симпатичных.Если-бы Лев Иванович Яшин играл в наше время,то обязательно нашёлся-бы такой же Тарханов,который из-за личных обид либо чего-то ещё,не включил бы его в свой список,а лучшим признал Овчинникова.
10:39
Островзаячий
Аршавин как-то назвал Тарханова длинноносым гундосым экспертом.Тоже,что у Черчесова с Денисовым.
10:14