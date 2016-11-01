18:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тарханов может вернуться в "Урал"

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По информации "СЭ", новым главным тренером "Урала" может стать Александр Тарханов. Не исключено, что в ближайшее время он расторгнет контракт с софийской "Славией".

Напомним, Тарханов уже тренировал екатеринбуржцев в 2013 – 2015 годах. Сегодня после отставки Вадима Скрипченко исполняющим обязанности наставника команды назначен Юрий Матвеев.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Паренек с Урала

Бредовое измышление...

18:52

Ботаникум

Тарханыч предельно "политкорректен" по отношению к начальству, звёзду с неба не стащит, а с мнением начальства завсегда "соглашамс" сделает. Такие в ЕРии нужны!

18:30

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