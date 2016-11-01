Тарханов может вернуться в "Урал"

По информации "СЭ", новым главным тренером "Урала" может стать Александр Тарханов. Не исключено, что в ближайшее время он расторгнет контракт с софийской "Славией".
Напомним, Тарханов уже тренировал екатеринбуржцев в 2013 – 2015 годах. Сегодня после отставки Вадима Скрипченко исполняющим обязанности наставника команды назначен Юрий Матвеев.
Паренек с Урала
Бредовое измышление...
18:52
Ботаникум
Тарханыч предельно "политкорректен" по отношению к начальству, звёзду с неба не стащит, а с мнением начальства завсегда "соглашамс" сделает. Такие в ЕРии нужны!
18:30