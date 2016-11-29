16:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тарханов лично просмотрел игрока, напросившегося в "Урал" через WhatsApp

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Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских рассказал "СЭ", что главный тренер команды Александр Тарханов лично просмотрел Эрхана Фаттаева, прошедшего просмотр в клубе. Напомним, что Фаттаев просился в команду на просмотр, написав по телефону в WhatsApp одному из сотрудников клуба.

– Кто был инициатором приглашения?

– Руководство клуба совместно с тренерским штабом команды приняли решение позвать Эрхана на просмотр. Все это произошло с подачи программы "Культ Тура". "Урал" предоставил ему возможность тренироваться, Александр Тарханов лично посмотрел его в деле.

– Контракт будет подписан?

– Секретов раскрывать не буду. Все увидите в эфире передачи. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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regjy

а чё так можно было??????:)))))))))

17:19

_Я_против_Астротерфа_

успехов...

16:39

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