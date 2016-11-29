Тарханов лично просмотрел игрока, напросившегося в "Урал" через WhatsApp

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских рассказал "СЭ", что главный тренер команды Александр Тарханов лично просмотрел Эрхана Фаттаева, прошедшего просмотр в клубе. Напомним, что Фаттаев просился в команду на просмотр, написав по телефону в WhatsApp одному из сотрудников клуба.
– Кто был инициатором приглашения?
– Руководство клуба совместно с тренерским штабом команды приняли решение позвать Эрхана на просмотр. Все это произошло с подачи программы "Культ Тура". "Урал" предоставил ему возможность тренироваться, Александр Тарханов лично посмотрел его в деле.
– Контракт будет подписан?
– Секретов раскрывать не буду. Все увидите в эфире передачи. (Сергей АСТАХОВ)
Знакомьтесь, это Эрхан Фаттаев, тот самый молодой человек, который просился на просмотр в наш клуб по WatsApp! pic.twitter.com/P2stXj2ylK– ФК Урал (@FCURAL) 29 ноября 2016 г.
regjy
а чё так можно было??????:)))))))))
17:19
_Я_против_Астротерфа_
успехов...
16:39