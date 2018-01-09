Тарасов женился третий раз

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Игрок опубликовал свадебное фото, проставив хэштеги "пишите что хотите", "нам все равно", "мы счастливы".

Костенко - третья жена Тарасова. С первой - Оксаной Осинкиной - брак распался в 2011 году, со второй - телеведущей Ольги Бузовой - в 2016-м.