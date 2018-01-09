17:17 9 января | Футбол — РФПЛ

Тарасов женился третий раз

Свадебное фото Дмитрия ТАРАСОВА и Анастасии КОСТЕНКО. Фото instagram.com/tarasov23/
Свадебное фото Дмитрия ТАРАСОВА и Анастасии КОСТЕНКО. Фото instagram.com/tarasov23/
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Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Игрок опубликовал свадебное фото, проставив хэштеги "пишите что хотите", "нам все равно", "мы счастливы". 

Костенко - третья жена Тарасова. С первой - Оксаной Осинкиной - брак распался в 2011 году, со второй - телеведущей Ольги Бузовой - в 2016-м. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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andrtsch

Кому интересны подробности интимной жизни быдлоподобного недофутболиста??

23:09 9 января

Андрей Краснодарский

Дааа! В мои времена этого стыдились. Сейчас гордятся и выставляют на всеобщее одобрение. Полный бред и абсурд!

21:08 9 января

bvb1987

тарасов женат тридваразов)

19:39 9 января

Звездоносец

Только полный дурак может показывать публично такие вещи. Первое впечатление ,оказывается, не всегда обманчиво.

19:05 9 января

bvb1987

культурьное деревцо

18:40 9 января

СашаРичагин

А с этой распадётся в 2020-м.

18:24 9 января

Помощник Президента

позорище какое то

18:04 9 января

shpasic

спартаковская школа у парня!))

17:54 9 января

Храбрец*

Ну хобби у парня такое! Зарабатывает... Может себе позволить)

17:42 9 января

К.Б.Ын

Вот это новость))

17:32 9 января

баламошка

Serenky25 Жена подполковник ГРУ?/////////////или маршал Советского Союза)

17:31 9 января

Бней Иегуда

Год назад он говорил, что счастлив с Бузовой.)) Ну-ну.)) Развели лошка в третий раз на бабло.))

17:28 9 января

Serenky25

Жена подполковник ГРУ?

17:23 9 января