Тарасов женился третий раз

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Игрок опубликовал свадебное фото, проставив хэштеги "пишите что хотите", "нам все равно", "мы счастливы".
Костенко - третья жена Тарасова. С первой - Оксаной Осинкиной - брак распался в 2011 году, со второй - телеведущей Ольги Бузовой - в 2016-м.
andrtsch
Кому интересны подробности интимной жизни быдлоподобного недофутболиста??
23:09 9 января
Андрей Краснодарский
Дааа! В мои времена этого стыдились. Сейчас гордятся и выставляют на всеобщее одобрение. Полный бред и абсурд!
21:08 9 января
bvb1987
тарасов женат тридваразов)
19:39 9 января
Звездоносец
Только полный дурак может показывать публично такие вещи. Первое впечатление ,оказывается, не всегда обманчиво.
19:05 9 января
bvb1987
культурьное деревцо
18:40 9 января
СашаРичагин
А с этой распадётся в 2020-м.
18:24 9 января
Помощник Президента
позорище какое то
18:04 9 января
shpasic
спартаковская школа у парня!))
17:54 9 января
Храбрец*
Ну хобби у парня такое! Зарабатывает... Может себе позволить)
17:42 9 января
К.Б.Ын
Вот это новость))
17:32 9 января
баламошка
Serenky25 Жена подполковник ГРУ?/////////////или маршал Советского Союза)
17:31 9 января
Бней Иегуда
Год назад он говорил, что счастлив с Бузовой.)) Ну-ну.)) Развели лошка в третий раз на бабло.))
17:28 9 января
Serenky25
Жена подполковник ГРУ?
17:23 9 января