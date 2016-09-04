Тарасов пройдет медобследование в ближайшие дни

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пока не прошел медобследование. По словам его агента Олега Артемова, оно состоится на днях. Напомним, что хавбек получил повреждение в товарищеском матче за сборную России против Турции (0:0). Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" сообщил, что травма Тарасова серьезная. Футболист точно пропустит встречу 6-го тура чемпионата России со "Спартаком", которая состоится 11 сентября.

– Дмитрий пока не прошел медобследование, оно состоится на днях, – сказал Артемов. (Сергей АСТАХОВ)