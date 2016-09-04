16:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тарасов пройдет медобследование в ближайшие дни

0
0
0

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пока не прошел медобследование. По словам его агента Олега Артемова, оно состоится на днях. Напомним, что хавбек получил повреждение в товарищеском матче за сборную России против Турции (0:0). Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" сообщил, что травма Тарасова серьезная. Футболист точно пропустит встречу 6-го тура чемпионата России со "Спартаком", которая состоится 11 сентября.

– Дмитрий пока не прошел медобследование, оно состоится на днях, – сказал Артемов. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ