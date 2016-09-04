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Тарасов пройдет дополнительное медобследование в Финляндии

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Спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев сообщил, что полузащитник клуба и сборной России Дмитрий Тарасов пройдет дополнительное медицинское обследование в Финляндии. По информации "СЭ", у хавбека подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

– Тарасов в ближайшее время вылетит в Финляндию, чтобы пройти дополнительное медобследование, – цитирует ТАСС Корнеева. – Надеюсь, что информация по его состоянию будет известна во вторник.

Напомним, что Тарасов травмировался в контрольном матче со сборной Турции (0:0). В начале сбора перед матчем с Ганой полузащитник покинул расположение сборной.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3592415

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