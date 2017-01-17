Тарасов - про травму: "В какой-то момент услышал характерный щелчок. Все сразу понял"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал эксклюзивное интервью "СЭ". В нем он, среди прочего, рассказал, как пережил разрыв крестообразных связок. По словам хавбека, опыт был на его стороне.

– Какой была ваша первая мысль, когда в матче за сборную России против Турции вы поняли, что снова порвали "кресты"?

– Воспринял достаточно спокойно – точно спокойнее, чем в первый раз. Хорошо помню, как это было. Начало сентября, встреча с турками, второй тайм. Игра шла, как обычно, ничто не предвещало беды, но в какой-то момент услышал характерный щелчок. Все сразу понял. И снимок подтвердил: повторный разрыв.

– То же самое колено, что и в первый раз?

– Да, оно.

– Вспоминаю трансляцию, на замену вы уходили абсолютно спокойно – даже не хромали. Мне всегда казалось, что такие травмы вызывают куда более сильные эмоции. Вспомнить хотя бы Акинфеева.

– Не бывает так, чтобы все в карьере шло гладко. Я принял этот удар. Поставил цель быстро вернуться. Да, с одной стороны, любой рецидив это очень неприятно, но с другой – на моей стороне опыт, уже знал, как и что делать. Сами знаете, у меня хватало серьезных травм. Вспоминать их не очень люблю, но это часть жизни, часть профессии. И даже отрицательный опыт должен идти на пользу. Судьба посылает испытания не просто так. Зачем-то это нужно, вероятно, должен был еще раз пройти этот путь. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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