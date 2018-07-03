13:50 | Футбол — РФПЛ

Тарасов покинул сбор "Локо" после завершения контракта

Дмитрий ТАРАСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Дмитрий ТАРАСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов покинул сбор команды по завершении контракта. 

Договор с полузащитником истек в конце июня, и до конца сбора в Австрии игрок в расположении клуба не остался - по всей видимости, футболист отправился на переговоры по новому контракту.

Сегодня, 3 июля, железнодорожники на сборе проводят последний контрольный матч, после чего возвращаются в Москву. 

Возможно, Тарасов продолжит карьеру в "Локомотиве" если договорится с клубом по условиям личного контракта - сторона игрока хотела бы двухлетний договор. (Сергей ЕГОРОВ)

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