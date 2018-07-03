Тарасов покинул сбор "Локо" после завершения контракта

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов покинул сбор команды по завершении контракта.



Договор с полузащитником истек в конце июня, и до конца сбора в Австрии игрок в расположении клуба не остался - по всей видимости, футболист отправился на переговоры по новому контракту.



Сегодня, 3 июля, железнодорожники на сборе проводят последний контрольный матч, после чего возвращаются в Москву.



Возможно, Тарасов продолжит карьеру в "Локомотиве" если договорится с клубом по условиям личного контракта - сторона игрока хотела бы двухлетний договор. (Сергей ЕГОРОВ)

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