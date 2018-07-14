Тарасов подписал с "Локомотивом" новый контракт

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заключил с клубом новый контракт, сообщается на официальном сайте "железнодорожников". Соглашение 31-летнего россиянина рассчитано на один год.

- Очень рад остаться в "Локомотиве", - заявил Тарасов. - Это мой дом, моя семья и самые лучшие болельщики! Мы добились больших успехов, но впереди не менее сложные испытания, новый сезон, Лига чемпионов. Совсем скоро присоединюсь к команде на сборах, успел соскучиться по ребятам!

Напомним, полузащитник выступает за "Локомотив" с 2010 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча и забил два гола.

"Железнодорожники" по итогам сезона-2017/18 стали чемпионами России и завоевали право участвовать в Лиге чемпионов.