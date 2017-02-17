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Тарасов - об отношениях с Бузовой: "Мы "жили ради лайков"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов на своей странице в "Инстаграме" обратился к подписчикам и попросил их больше не спрашивать его о личной жизни. Напомним, недавно 29-летний хавбек развелся с известной телеведущей Ольгой Бузовой.

"Мой "direct" завален тремя видами сообщений: 1)пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод.

Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков" (думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся.

Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдется время занять себя чем-то полезным", – написал Тарасов.

 

Мой "direct" завален тремя видами сообщений: 1)пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод. Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков"( думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдётся время занять себя чем-то полезным 🙏🏻 #всемдобра#укаждогосвойкрест

Публикация от tarasov23 (@tarasov23) Фев 17 2017 в 8:17 PST

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КОММЕНТАРИИ (1)
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