Тарасов - об отношениях с Бузовой: "Мы "жили ради лайков"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов на своей странице в "Инстаграме" обратился к подписчикам и попросил их больше не спрашивать его о личной жизни. Напомним, недавно 29-летний хавбек развелся с известной телеведущей Ольгой Бузовой.

"Мой "direct" завален тремя видами сообщений: 1)пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод.

Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков" (думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся.

Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдется время занять себя чем-то полезным", – написал Тарасов.