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Тарасов - о полете в Хабаровск: "Полетели на Мальдивы!"


Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов с юмором отнесся к полету в Хабаровск на матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Ожидается, что игра пройдет при 12 градусах мороза. Ранее "Локо" обратился в РФПЛ с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получил отказ.

"Полетели на Мальдивы", - написал Тарасов в Инстаграме.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

 

Полетели на Мальдивы🤦🏼‍♂️#москвахабаровск#локомотивмосква

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Ноя 26 2017 в 3:20 PST

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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