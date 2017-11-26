Тарасов - о полете в Хабаровск: "Полетели на Мальдивы!"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов с юмором отнесся к полету в Хабаровск на матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Ожидается, что игра пройдет при 12 градусах мороза. Ранее "Локо" обратился в РФПЛ с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получил отказ.

"Полетели на Мальдивы", - написал Тарасов в Инстаграме.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.