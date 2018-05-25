16:53 | Футбол — РФПЛ

Тарасов - о новом имидже: "Убить стилиста? Или дать премию?"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем Инстаграме поделился новым образом. Как можно заметить, 31-летний игрок сменил прическу.

"Убить стилиста? Или дать премию", - поинтересовался у подписчиков Тарасов.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 34 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. 

 

Убить стилиста??? Или дать премию???💇‍♂️😊

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 25 Май 2018 в 6:38 PDT

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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марселос уолес

Вот новость так новость! Спасибо,просветился.

17:29

баламошка

А чё, помолодел вроде. P.S. Дай в лоб ему, как баламошке, проклятый хулигашка.

16:59

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