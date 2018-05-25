Тарасов - о новом имидже: "Убить стилиста? Или дать премию?"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем Инстаграме поделился новым образом. Как можно заметить, 31-летний игрок сменил прическу.



"Убить стилиста? Или дать премию", - поинтересовался у подписчиков Тарасов.



В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 34 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.