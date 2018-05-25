Тарасов - о новом имидже: "Убить стилиста? Или дать премию?"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем Инстаграме поделился новым образом. Как можно заметить, 31-летний игрок сменил прическу.
"Убить стилиста? Или дать премию", - поинтересовался у подписчиков Тарасов.
В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 34 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.
марселос уолес
Вот новость так новость! Спасибо,просветился.
17:29
баламошка
А чё, помолодел вроде. P.S. Дай в лоб ему, как баламошке, проклятый хулигашка.
16:59