Тарасов не сыграет со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что полузащитник Дмитрий Тарасов не сыграет в предстоящем матче 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". Как сообщалось ранее, хавбек получил травму в товарищеском матче с Турцией (0:0).

– Травма серьезная, – отметил Семин. – Но окончательный диагноз Тарасову поставят в Италии, куда он сейчас отправляется. В предстоящем матче со "Спартаком" он участия не примет.

– Получается, что "Локомотив" приобрел динамовца Игоря Денисова вовремя. Против "Спартака" он отметит дебют в вашей команде?

– Денисов нужен "Локомотиву", но по его участию в игре со "Спартаком" еще не решено. У нас на позиции центрального полузащитника хорошая конкуренция, и на поле выйдет сильнейший игрок на данный момент. (Павел АЛЕШИН)