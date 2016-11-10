Тарасов назвал ложью обвинения в нападении на женщину

Дмитрия Тарасова обвинили в нападении и намеренном совершении ДТП. 33-летняя Надежда Федосеенкова, с которой Тарасов вступил в перепалку в центре Москвы, рассказала, что футболист грубо с ней разговаривал и угрожал. Life.ru приводит полностью слова Федосеенковой:
Сегодня в 21.00 я приехала в кафе Вайт, и ждала, чтоб машина выехала и запорковалась! И тут подъезжает Гелик и перекрывает мне въезд, я поднимаю голову и вижу что там Дмитрий Тарасов, я его спросила совесть у него есть или нет?! – рассказывает Федосеенкова в своём "инстаграме". – На что он начал хамить и сказал: "Да еще бы я пропускал мразей с таким ацентом!", я просто в шоке была. Люди где воспитание?!!! Оказывается столько (эмоджи. – Прим. ред.) внутри у знаменитостей!!!!!!!! Как только открыли преграду я начала заезжать на территорию и тут Тарасов по газам и вьехал в мою машину!!!! Я выбежала и начала снимать все, а то он начал газовать дальше и хотел скрыться с места ДТП. После чего подошел Тарасов и начал вырывать мой айфон с матом и угрозами. Тарасов начал кричать, что мне покажет, как снимать его и угрозы посыпались!!! Я вызвала ГАИ и наряд полиции. После чего ко мне подошел чеченец Шамиль и наал уговаривать, чтоб я не писала заявление, потому что у Тарасова развод и у него нервы на пределе и тд. Я вышла к оперуполномоченному и решила все-таки наказать это невоспитанного и зажравшегося нелюдя!" (Орфография и пунктуация автора сохранены.)
Чуть позже сам Тарасов отверг эти обвинения. В своем Instagram он опубликовал видео инцидента. Футболист добавил, что женщина сделала это ради свобственного пиара.
Приводим слова Тарасова полностью:
"Слово не воробей, вылетит – не поймаешь". Люди, порой, идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара. Это их дело, судить не собираюсь, но только в одном случае – если это не касается покоя и оскорбления личности других людей. Больше всего ненавижу ложь. На данном видео – героиня инцидента, которая не подозревала о наличии видеорегистратора в машине. Лишний раз подтверждает, что не всегда нужно верить тому, что пишут. Всем отличного дня. Оставайтесь людьми в любой ситуации
"Слово не воробей, вылетит - не поймаешь". Люди, порой, идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара. Это их дело, судить не собираюсь, но только в одном случае - если это не касается покоя и оскорбления личности других людей. Больше всего ненавижу ложь. На данном видео - героиня инцидента, которая не подозревала о наличии видеорегистратора в машине. Лишний раз подтверждает, что не всегда нужно верить тому, что пишут. Всем отличного дня. Оставайтесь людьми в любой ситуации ☝🏻☝🏻☝🏻#стопхам#дтп#уважайтенадорогах#регистраторвгелеке#теперьидитытуда
Makkkoi
быдло-девушка,а вы лоханулись)))лицо это обезьяны еще покажите,чтоб знала как пиариться по настоящему.
13:24
законопослушный гражданин
Судя по видео Надежда Федосеенкова - ТП обыкновенная. Зачем это здесь на сайте?
13:22
Джин Игнатов
Но чтобы женщина затеяла этот инцидент я сомневаюсь ! Не секрет не для кого что так называемы великие спортсмены строящиеся из себя таковых , по натуре хамы и людей не признают !
13:16
Лионель МЕССИ
Расизьм не прошел!
13:15
Levbereg
Помойму дама больше гонорится, чем Тарасов.
13:11