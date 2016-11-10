Тарасов назвал ложью обвинения в нападении на женщину

Дмитрия Тарасова обвинили в нападении и намеренном совершении ДТП. 33-летняя Надежда Федосеенкова, с которой Тарасов вступил в перепалку в центре Москвы, рассказала, что футболист грубо с ней разговаривал и угрожал. Life.ru приводит полностью слова Федосеенковой:

Сегодня в 21.00 я приехала в кафе Вайт, и ждала, чтоб машина выехала и запорковалась! И тут подъезжает Гелик и перекрывает мне въезд, я поднимаю голову и вижу что там Дмитрий Тарасов, я его спросила совесть у него есть или нет?! – рассказывает Федосеенкова в своём "инстаграме". – На что он начал хамить и сказал: "Да еще бы я пропускал мразей с таким ацентом!", я просто в шоке была. Люди где воспитание?!!! Оказывается столько (эмоджи. – Прим. ред.) внутри у знаменитостей!!!!!!!! Как только открыли преграду я начала заезжать на территорию и тут Тарасов по газам и вьехал в мою машину!!!! Я выбежала и начала снимать все, а то он начал газовать дальше и хотел скрыться с места ДТП. После чего подошел Тарасов и начал вырывать мой айфон с матом и угрозами. Тарасов начал кричать, что мне покажет, как снимать его и угрозы посыпались!!! Я вызвала ГАИ и наряд полиции. После чего ко мне подошел чеченец Шамиль и наал уговаривать, чтоб я не писала заявление, потому что у Тарасова развод и у него нервы на пределе и тд. Я вышла к оперуполномоченному и решила все-таки наказать это невоспитанного и зажравшегося нелюдя!" (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

Чуть позже сам Тарасов отверг эти обвинения. В своем Instagram он опубликовал видео инцидента. Футболист добавил, что женщина сделала это ради свобственного пиара.

Приводим слова Тарасова полностью:

"Слово не воробей, вылетит – не поймаешь". Люди, порой, идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара. Это их дело, судить не собираюсь, но только в одном случае – если это не касается покоя и оскорбления личности других людей. Больше всего ненавижу ложь. На данном видео – героиня инцидента, которая не подозревала о наличии видеорегистратора в машине. Лишний раз подтверждает, что не всегда нужно верить тому, что пишут. Всем отличного дня. Оставайтесь людьми в любой ситуации