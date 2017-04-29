Тарасов, Миранчук и Касаев - в запасе "Локомотива" на матч с "Рубином"

Стал известен состав "Локомотива" на матч 26-го тура чемпионата России против "Рубина". Хавбеки сборной России Алексей Миранчук и Дмитрий Тарасов начнут встречу на скамейке запасных. Бывший игрок казанцев Алан Касаев также остался в запасе.

Полностью заявка железнодорожников выглядит следующим образом: Гильерме - Игнатьев, Михалик, Пейчинович, В. Денисов - И. Денисов, Баринов - Фернандеш, Коломейцев, Фарфан - Ари; Коченков, Янбаев, Ротенберг, Маргасов, Ндинга, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Касаев, Майкон, Шкулетич, Галаджан.