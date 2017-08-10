14:00 | Футбол — РФПЛ

Тарасов - Кудряшову: "Жду тебя в любом ресторане Москвы! Разберемся как мужики"

Вчера. Казань. "Рубин" - "Локомотив" - 1:1. Дмитрий ТАРАСОВ (справа) и Федор КУДРЯШОВ (№30) и Алексей СУХОЙ. Фото instagram.com/tarasov23/
Вчера. Казань. "Рубин" - "Локомотив" - 1:1. Дмитрий ТАРАСОВ (справа) и Федор КУДРЯШОВ (№30) и Алексей СУХОЙ. Фото instagram.com/tarasov23/
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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем Инстаграме сообщил о намерении разобраться с защитником "Рубина" Федором Кудряшовым по-мужски. Вчера команды футболистов встречались в матче 5-го тура чемпионата России, игра в Казани завершилась вничью – 1:1.

В одном из эпизодов матча на 34-й минуте полузащитник "Локо" Владислав Игнатьев жестко сыграл против защитника казанской команды Эмиля Набиуллина. Арбитр встречи Алексей Сухой не зафиксировал фол, игра продолжилась, а железнодорожники не стали выбивать мяч за пределы поля. Нападающий "Рубина" Сердар Азмун грубо сыграл против Игнатьева, после чего на поле завязалась потасовка с участием полевых игроков, в том числе Тарасова и Кудряшова. По ее итогам желтые карточки получили Азмун, Жонатас, а также Алексей Миранчук

– Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!!! Разберемся как мужики, – написал Тарасов под совместной фотографией с Кудряшовым и поставил подмигивающий смайл.

"Рубин" - "Локо": спасение царя Соломона

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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NVA23

Сказочный принц...)))

14:38

Кабан_екб

Это бомба!!!! Разберемся в ресторане)))))

14:35

afino61

хорошая отмаза. теперь может все время по ресторанам прохлаждаться , а рассказывать , что кудряшова ждёт.

14:35

Vlаdimir

Раньше мужики разбирались не в ресторанах .... Или разговор идёт о том кто больше выпьет?

14:33

Slim Taller

Вежливую майку только не забудь надеть.

14:31

bibik.i

Интересно ресторан значит любой, а наливайка для народа не подойдёт? Зажрались - миллионеры играют для миллионов.

14:31

Gluhoy zapas

Настоящие мужики разбираются на спортивных аренах, а это что-то из кокорино-мамаевщины. Есть такое русское слово - пустобрёх, самое оно

14:28

Слоня

Зря Кудряшова выбрал, Жемаллетдинов поменьше...

14:25

serzheo

Самый умный что ли, езжай в Казань.

14:16

Стакан-20

"Мы назначили свидание где-то у Филиппа" (с)

14:13

Gogy

Тарасов ,конечно, Кудряшова перепьет... Но в кальяне он не так силен!

14:10

ЗЗ+

А как разбираются настоящие мужики... в ресторане?

14:08

parasonic

А почему разбираться надо в ресторане? :)

14:06

Serenky25

Походу он предложил пить пока первый не упадет....

14:06

Щас спою

Бузов совсем обезумил.А что не в театре то?

14:04