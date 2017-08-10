Тарасов - Кудряшову: "Жду тебя в любом ресторане Москвы! Разберемся как мужики"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем Инстаграме сообщил о намерении разобраться с защитником "Рубина" Федором Кудряшовым по-мужски. Вчера команды футболистов встречались в матче 5-го тура чемпионата России, игра в Казани завершилась вничью – 1:1.

В одном из эпизодов матча на 34-й минуте полузащитник "Локо" Владислав Игнатьев жестко сыграл против защитника казанской команды Эмиля Набиуллина. Арбитр встречи Алексей Сухой не зафиксировал фол, игра продолжилась, а железнодорожники не стали выбивать мяч за пределы поля. Нападающий "Рубина" Сердар Азмун грубо сыграл против Игнатьева, после чего на поле завязалась потасовка с участием полевых игроков, в том числе Тарасова и Кудряшова. По ее итогам желтые карточки получили Азмун, Жонатас, а также Алексей Миранчук.

– Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!!! Разберемся как мужики, – написал Тарасов под совместной фотографией с Кудряшовым и поставил подмигивающий смайл.

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