Тарасов - Кудряшову: "Жду тебя в любом ресторане Москвы! Разберемся как мужики"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем Инстаграме сообщил о намерении разобраться с защитником "Рубина" Федором Кудряшовым по-мужски. Вчера команды футболистов встречались в матче 5-го тура чемпионата России, игра в Казани завершилась вничью – 1:1.
В одном из эпизодов матча на 34-й минуте полузащитник "Локо" Владислав Игнатьев жестко сыграл против защитника казанской команды Эмиля Набиуллина. Арбитр встречи Алексей Сухой не зафиксировал фол, игра продолжилась, а железнодорожники не стали выбивать мяч за пределы поля. Нападающий "Рубина" Сердар Азмун грубо сыграл против Игнатьева, после чего на поле завязалась потасовка с участием полевых игроков, в том числе Тарасова и Кудряшова. По ее итогам желтые карточки получили Азмун, Жонатас, а также Алексей Миранчук.
– Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!!! Разберемся как мужики, – написал Тарасов под совместной фотографией с Кудряшовым и поставил подмигивающий смайл.
- Рубин
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Владислав Игнатьев
- Алексей Миранчук
- Сердар Азмун
- Эльмир Набиуллин
- Кристиан Жонатас
- Алексей Сухой (судья)
NVA23
Сказочный принц...)))
14:38
Кабан_екб
Это бомба!!!! Разберемся в ресторане)))))
14:35
afino61
хорошая отмаза. теперь может все время по ресторанам прохлаждаться , а рассказывать , что кудряшова ждёт.
14:35
Vlаdimir
Раньше мужики разбирались не в ресторанах .... Или разговор идёт о том кто больше выпьет?
14:33
Slim Taller
Вежливую майку только не забудь надеть.
14:31
bibik.i
Интересно ресторан значит любой, а наливайка для народа не подойдёт? Зажрались - миллионеры играют для миллионов.
14:31
Gluhoy zapas
Настоящие мужики разбираются на спортивных аренах, а это что-то из кокорино-мамаевщины. Есть такое русское слово - пустобрёх, самое оно
14:28
Слоня
Зря Кудряшова выбрал, Жемаллетдинов поменьше...
14:25
serzheo
Самый умный что ли, езжай в Казань.
14:16
Стакан-20
"Мы назначили свидание где-то у Филиппа" (с)
14:13
Gogy
Тарасов ,конечно, Кудряшова перепьет... Но в кальяне он не так силен!
14:10
ЗЗ+
А как разбираются настоящие мужики... в ресторане?
14:08
parasonic
А почему разбираться надо в ресторане? :)
14:06
Serenky25
Походу он предложил пить пока первый не упадет....
14:06
Щас спою
Бузов совсем обезумил.А что не в театре то?
14:04