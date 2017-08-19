16:25 | Футбол — РФПЛ

Тарасов и Денисов - в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Спартака"


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин огласил стартовый состав команды на матч 7-го тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут у железнодорожников на поле выйдут полузащитники Дмитрий Тарасов и Игорь Денисов.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Баринов, Ал. Миранчук, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Корян, Лысов, Галаджан.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //
Селихов и Ананидзе - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Локомотивом"

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Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
40.6%
Результативной ничьей
19.3%
Нулевой ничьей
5.0%
Победой "Локомотива" с разностью в один-два мяча
20.7%
Крупной победой "Локомотива"
4.0%
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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