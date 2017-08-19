Тарасов и Денисов - в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Спартака"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин огласил стартовый состав команды на матч 7-го тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут у железнодорожников на поле выйдут полузащитники Дмитрий Тарасов и Игорь Денисов.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Баринов, Ал. Миранчук, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Корян, Лысов, Галаджан.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //

Селихов и Ананидзе - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Локомотивом"