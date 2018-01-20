Тарасов и братья Миранчуки прокомментировали матч "Спартак" - "Локомотив"

Полузащитники "Локомотива" Дмитрий Тарасов, Алексей и Антон Миранчуки попробовали себя в роли комментаторов. Игроки провели трансляцию матча 7-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники одолели "Спартак" со счетом 4:3.

В этом поединке приняли участие все три футболиста, Алексей Миранчук стал автором второго гола "Локо".