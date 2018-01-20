Полузащитники "Локомотива" Дмитрий Тарасов, Алексей и Антон Миранчуки попробовали себя в роли комментаторов. Игроки провели трансляцию матча 7-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники одолели "Спартак" со счетом 4:3.
В этом поединке приняли участие все три футболиста, Алексей Миранчук стал автором второго гола "Локо".
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:48
баламошка
Три девицы под окном... ©
16:27