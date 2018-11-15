Тарасов хочет платить алименты в размере 50 тысяч рублей

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в иске к бывшей супруге о снижении алиментов предлагает выделять на ежемесячное содержание их ребенка 50 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.

В четверг Черемушкинский суд Москвы провел беседу по иску Тарасова к бывшей супруге о снижении размера алиментов. Основное слушание назначено на 6 декабря.

- Он думает, что ребенок жирует. Он хочет уменьшить алименты в четыре раза и платить 100 тысяч в месяц. Причем 50 из них переводить на специальный расчетный счет ребенка, где они будут копиться до 18 лет, - цитирует "РИА Новости" Жорина.

Напомним, Тарасовы развелись в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты. За шесть лет за ним накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей.

Оксана Осинкина была первой женой Тарасова и родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Семейный союз распался двумя годами позднее, когда у Тарасова начался роман с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, ставшей его второй женой. Брак с Бузовой распался в начале 2016 года. В третий раз Тарасов сыграл свадьбу в январе 2018 года с моделью Анастасией Костенко. В середине июля у пары родилась дочь.