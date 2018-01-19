Тарасов - Джикии: "Здоровья, брат"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пожелал выздоровления защитнику "Спартака" Георгию Джикии. Игрок красно-белых получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхаем Шанган" (0:1) и может пропустить чемпионат мира-2018.

"Здоровья, брат. Любая помощь", - написал на своей странице в Инстаграме Тарасов.

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