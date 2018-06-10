20:00 | Футбол — РФПЛ

Тарас Михалик: "Пока не могу сказать, останусь ли в "Локомотиве"


Защитник "Локомотива" Тарас Михалик прокомментировал информацию о том, что он может покинуть команду. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Волынь".

- В настоящее время нахожусь дома в отпуске, - цитирует футболиста Footboom. -  Из-за моей продолжительной "командировки" накопилась масса вопросов, которые требуют личного присутствия и участия в их решении. Относительно своего будущего пока ничего сказать не могу. "Локомотив" выйдет из отпуска, соберемся на базе, потом и наступит ясность.

34-летний украинец выступает в составе "Локомотива" с 2013 года. В составе железнодорожников он становился чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. В прошедшем сезоне он провел 13 матчей за команду во всех турнирах и забил один мяч.

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Дополнительная информация

https://www.footboom.com/ukrainian/ukrainians/1528625381-taras-mikhalik-poka-ne-znayet-gde-prodolzhit-kareru.html

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