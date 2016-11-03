Тарас Михалик: "Анжи" времен Хиддинка был нереальным проектом"

Полузащитник "Локомотива" Тарас Михалик рассказал о предстоящем сопернике железнодорожников в чемпионате России – "Анжи". Футболист добавил, что не считает, что уровень премьер-лиги стал ниже.

– Впереди матч с "Анжи", к которому "Локомотив" подходит в роли догоняющего.

– Сегодняшняя команда "Анжи" – крепкая, амбициозная, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Михалика. – И выше нас в турнирной таблице. "Анжи" будет бороться за Кубок России, не просто так обыгран "Зенит" – 4:0. Конечно, ярким воспоминанием для меня останется "Анжи" времен Хиддинка. Это был нереальный проект в глазах многих. Диарра сам рассказывал: ему названивали известные футболисты и просили скорее пристроить в команду, которая платит такие сумасшедшие деньги. Но в футболе не бывает чудес. Чтобы при условии даже очень мощных вливаний взять и за год создать топ-клуб уровня "Реала". Нет, так ни у кого никогда не получится. Нужен разумный подход, когда начинают с академии, со стадиона.

– Бытует мнение, что за последние три года уровень чемпионата России упал.

– Не сказал бы, что он стал ниже. Да, уехали звезды, буквально несколько известных персон. В Украине ситуация заметно сложнее. Легионеры разъехались, у клубов множество проблем. Но есть и плюсы – молодежь получает шанс.