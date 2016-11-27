Тарас Бурлак: "У ЦСКА спад, с ними можно было играть и выигрывать"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак отметил, что казанцы остались довольны результатом в игре 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). Футболист подчеркнул, что армейцы хорошо знают друг друга, поскольку состав команды давно не меняется.

– Думаю, в целом, все довольны, что сыграли вничью, – цитирует клубная пресс-служба Бурлака. – Но есть какое-то чувство, что могли, наверно, выиграть. Во втором тайме, я считаю, лучше играли, чем ЦСКА, было создано достаточно моментов. Но с учетом того, что в первом тайме лучше играл ЦСКА, наверно закономерный результат.

– Во втором тайме команда действительно играла лучше. Что Хави Грасия сказал в перерыве?

– В перерыве он сказал, что нужно добавить в атакующей игре. Потому что в обороне играли неплохо всей командой. По защите вопросов не было, а в атаке попросил играть агрессивнее, искать моменты, зоны между линиями. Во втором тайме, в принципе, много моментов у нас было. Саму и Рочина отскакивали, получали мяч, разворачивались. Наверно, это он и требовал – посмелее играть в атаке, что нам, в принципе, удалось.

– Что можете сказать о сопернике?

– Стабильность у команды присутствует, состав практически не меняется, все друг друга знают. В последние годы чемпионами становились, играют в Лиге чемпионов. Сейчас, я считаю, у них некий спад, и с ними можно было играть и выигрывать.

– Уже две игры подряд "Рубин" играет со счетом 0:0. Как это можно объяснить?

– Мне, как защитнику, наверно, приятно, что последние две игры не пропускаем. Но с учетом того, что не выигрываем, немножко не радует. Постараемся в последнем домашнем матче в году с Тулой взять три очка, потому что немного в таблице подотстали, надо догонять команды, чтобы сильно не отпустить их к зимнему перерыву.