Тарас Бурлак: "Своего мнения не изменю - Промеса за удар нужно было удалять"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак в интервью "СЭ" подчеркнул, что остался при своем мнении по эпизоду в матче против "Спартака" (1:2), когда Квинси Промес в единоборстве разбил ему губу. Игрок считает, что арбитр того поединка должен был удалить голландца.

– Во время и после вашего матча против "Спартака" все обсуждали ситуацию с Промесом. Губа уже зажила?

– Да, но шрам остался. Это был первый случай в моей карьере, когда мне разбили губу на поле. Не хотелось бы снова акцентировать на этом внимание, но своего мнения я не изменю – это красная карточка. Говорят, что я его там толкал... Но это игровой момент. Я уже забыл об этой ситуации, идем дальше. Просто само поражение было очень обидным. Решающий гол пропустили после рикошета. Но стоит отдать должное "Спартаку", они боролись до последнего и играли до конца. Грасия собрал нас после матча, и, несмотря на поражение, сказал, что нам надо отталкиваться именно от этой игры. Все в жизни возвращается бумерангом, поэтому, если нам не повезло там, то повезет в другой раз.

– Вы очень близко общались с Марко Девичем. Его уход для вас потеря?

– Да, мы хорошо общались. Вместе прошли тяжелый момент, когда Саярыч (Ринат Билялетдинов. – Прим. "СЭ") отправил нас в дубль. Держались вместе. Поддерживали связь, даже когда он играл в Катаре, а я в Самаре. Но это футбол. Не договорились. Он постарше меня, мне как-то некорректно спрашивать его об этом. Он до конца был профессионалом. Уверен, что без команды он не останется. Возможно, найдет ее даже в России.