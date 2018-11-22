Тарас Бурлак: "Спартак" точно поборется за место в тройке"

Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак перед матчем 15-го тура премьер-лиги со "Спартаком" заявил, что красно-белые будут бороться за место в тройке.

- Приход нового тренера - это всегда встряска, и "Спартак" попытается сыграть в другую игру, - приводит слова Бурлака официальный сайт "Крыльев Советов". - Игроки соперника будут стараться проявить себя перед новым тренерским штабом. К тому же болельщики "Спартака" заждались побед. Поэтому нам будет очень тяжело. Другое дело, что быстро привыкнуть к новому тренерскому подходу игроки соперника не смогут, слишком мало времени пришло. К тому же из команды на какое-то время уезжали сборники.

Думаю, что они поправят свое положение и за место в тройке точно поборются. Случилось то, что случилось. Загадывать перед сезоном всегда очень сложно – чемпионат России очень сложный и плотный.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. "Спартак" с 19 баллами располагается 9-й строчке.

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