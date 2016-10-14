Тарас Бурлак: "С "Крыльями" будет тяжело, но мы должны выиграть"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак подчеркнул, что газон на "Казань Арене" находится в хорошем состоянии. Он также отметил: что в предстоящей домашней игре с "Крыльями Советов" команде нужна только победа.

– Приятно вернуться на "Казань Арену", – приводит официальный сайт "Рубина" слова Бурлака. – На этом стадионе приятнее играть. Думаю, болельщиков придет побольше, чем на Центральном. Поле довольно хорошего качества. Все таки середина октября, и были опасения, что газон будет вырываться. В итоге всю тренировку он держался на достойном уровне. Надеюсь, что в игре будет точно так же. Надо сказать большое спасибо работникам стадиона за то, что подготовили.

– С какими чувствами подходите к матчу с командой, где провели полтора хороших сезона?

– Знаю точно, что будет нелегко. Да, я провел полтора года в Самаре, знаю тренерский штаб, всех ребят. Знаю, что команда играет от обороны и использует контратаки. У них хорошие фактурные нападающие плюс очень быстрый Молло, с которым нужно быть повнимательней. Будет тяжело, но мы должны выиграть. Потому что возвращаемся на "Казань Арену", и в принципе потому что нам нужны очки.