Тарас Бурлак: "Рыжиков так орал и ругался, что у него голос сел"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак после матча 16-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (1:0) отметил, что команда выиграла благодаря голкиперу Сергею Рыжикову. По его словам, вратарь так руководил действиями защиты, что у него сел голос.

– Если бы не Рыжиков, то проиграли бы, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Бурлака.

– А почему провели начало второго тайма лучше, чем первый?

– Сказали некоторым игрокам в раздевалке, что так нельзя играть – очень много потерь было на своей половине, после чего следовали контратаки и возникали опасные моменты.

– Фамилии назовете?

– Конечно, нет. Не сказать, чтобы эти ошибки проскакивали часто, но они и не были единичными. Ладно, если бы это было один раз, но второй, третий. Так нельзя играть. Так что, еще раз повторюсь, если бы не Рыжиков, настроение сейчас было бы совсем другим.

– Связан ли этот провал в конце игры с тем, что вы уже забили гол и подсознательно немного отошли назад?

– Не сказал бы. После забитого мяча мы имели еще два-три момента…

– Но если бы пропустили, вы бы винили Рифата Жемалетдинова?

– Нет, момент был и у Рочины, и у Рифата был момент. Моменты были, нужно было забивать. Но, конечно, мы забили и немного отошли назад – хотели уберечь результат.

– Рыжиков много ругался на защиту?

– Он на поле ругался, все это прекрасно видели! На самом деле тяжело что-либо сказать, потому что давали простор, слов нет… Но Сергея мы все прекрасно слышали, посмеялись с этого – он так орал, что у него голос сел. Потому что на отдельных игроков он орал, пихал. Спасибо ему еще раз.