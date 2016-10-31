Тарас Бурлак: "Хорошо, что не забил "Локомотиву", все равно бы не порадовался"

Центральный защитник "Рубина" Тарас Бурлак после домашней победы в матче 12-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (2:0) в интервью пресс-службе казанского клуба отметил, что именно железнодорожники открыли ему дорогу в большой футбол. По словам 26-летнего россиянина, играть против бывшей команды было приятно.

– Тарас, для вас этот матч был принципиальным?

– Не сказать, что какой-то принципиальный матч. "Локомотив" открыл мне дорогу в большой футбол, было приятно играть против них. Ну и хорошо, что не забил, потому что все равно бы не радовался. Подумал, Канунников забьет – ему важнее, он нападающий (улыбается). Но все-таки победа важнее.

– На второй минуте был момент у ваших ворот, эпизод разобрали с тренером?

– Да, с тренером говорили на этот счет: мяч неудачно срезался, насколько помню, дальше особо опасных моментов у наших ворот не было. Потому что игра, по большому счету, шла до первого гола. Кто первый забил, тот и победил.

– Когда мяч оказывался у "Рубина", на позицию центрального защитника опускался Янн М`Вила. Насколько это удобно?

– Мы просто просматривали "Локомотив", и это была одна из наших комбинаций на игру с ними – это давало нам большое преимущество, за счет этого мы создавали большинство и выходили в атаку. Получалось довольно неплохо. Сейчас мы играем хорошо. Понятно, что до этого потеряли много очков. Стараемся играть в комбинационный футбол. Где-то получается, где-то нет, но хорошо, что мы потихоньку находим себя.

– От того, что у "Локомотива" не было выдвинутого форварда, защитникам было сложнее или, наоборот, легче?

– Здесь, да, можно сказать, что было полегче, потому что всегда сложнее играть, когда кто-то бежит за спину, за линию обороны. Здесь мы знали, что "Локо" играет без чистого форварда, что у них техничные футболисты. Сегодня у нас была высокая плотность в обороне.