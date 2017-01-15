Тарас Бурлак: "Грасия похож на Коусейру и Красножана"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер казанской команды Хави Грасия напоминает ему двух специалистов, с которыми он работал ранее, - Жозе Коусейру и Юрия Красножана. По его словам, у испанца ярко выраженный европейский менталитет и уважителное отношение к футболистам.

– На кого похож Хави Грасия?

– Если говорить о том с кем работал я, то у него ярко выраженный европейский менталитет: общение с футболистами, уважительное отношение. В этом плане он напоминает Коусейру. В плане тренировочного процесса ближе к Красножану: очень много упражнений на тактику и работы с мячом. Даже на сборах. Не сказать, что это легко, но все равно намного приятнее, чем просто бегать по кругу.

– Говорят, что на первом собрании после отпуска Грасия произнес очень сильную речь? Что он сказал?

– Всего говорить не могу, но общий посыл в том, что у нас уже нет времени на раскачку. Закончатся сборы, и сразу последует встреча на Кубок против "Сибири". Через три дня "Анжи", потом "Оренбург" и "Урал" на выезде. Весенняя часть очень насыщенная. Если учесть еще и перерывы на матчи сборных, то будут отрезки с двумя встречами в неделю. Поэтому никакого "втягивания" быть не может. Мы очень много очков потеряли в первой части чемпионата. (Артур ЕНИКЕЕВ)