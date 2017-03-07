Тарас Бурлак: "Думали, что легко возьмем "Анжи"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак после матча 18-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что его команде повезло взять три очка. По словам игрока, казанцы должны понять, что биться нужно с любым соперником.

- Честно, тоже недоволен игрой, но нам повезло, не стоит этого скрывать, - приводит "Реальное время" слова Бурлака. - Рыжиков молодец, отбил пенальти. "Анжи" играл с преимуществом, но это для нас очень важные три очка, это самое главное. Самое главное, что мы их взяли, потому что здесь никому легко не будет. "Анжи" - очень хорошая команда, и по игрокам, и поддержка трибун, очень хорошо играют. Повторюсь, хорошо, что взяли три очка, но не по игре.

- Почему так случилось? "Анжи" ведь был заново собран буквально зимой.

- Сложно сказать. Где-то после "Сибири", может, думали, что легко возьмем "Анжи", и все шло хорошо. Но такие игры тоже нужны, мы поймем, что со всеми нужно биться. Сегодня повезло, так что дальше нужно прибавлять.